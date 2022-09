In een bomvolle Vlissingse Sint Jacobskerk is vrijdag afscheid genomen van Rainée Aquindo Quenby Laveist, die op twintigjarige leeftijd werd neergestoken toen hij probeerde een ruzie te sussen.

De familie had nadrukkelijk iedereen uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Daar was massaal gehoor aan gegeven, ook via de online verbinding. In de stille tocht woensdagavond liepen zo'n negenhonderd mensen mee, die de oproep van de familie om zinloos geweld te stoppen daarmee kracht bijzetten. Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen onderstreepte die oproep na afloop van de stille tocht in zijn toespraak. Na de dienst trok de stoet naar de Noorderbegraafplaats, waar de laatste rustplaats van Rainée is. In de kantine van VC Vlissingen, waarbij Rainée voetbalde, werd het afscheid besloten met een samenkomst.