Met de winter in zicht moeten de Zeeuwse gemeenten op zoek gaan naar alternatieve locaties voor crisisnoodopvang. Alleen zo kan een uitweg worden gevonden uit de opvangcrisis.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) windt er geen doekjes om. Begin dit jaar in februari waren er nog 42.000 opvangplekken nodig voor vluchtelingen. Naar nu blijkt heeft het Rijk behoefte aan maar liefst 51.000 bedden vanaf 1 januari 2023. Iedere provincie moet een duit in het zakje doen.

Dat er meer plekken nodig zijn om mensen voor langere tijd te kunnen huisvesten, heeft meerdere oorzaken. Tijdens de bijna twee jaar durende coronapandemie kwamen er minder vluchtelingen naar Nederland. Bovendien - en daar wringt de schoen - zitten er op dit moment relatief veel mensen met een verblijfsvergunning in de asielzoekerscentra in afwachting van een gewoon huis. Zeeland heeft nu alleen een asielzoekerscentrum in Middelburg met 350 plekken en (crisis)noodopvang in de Zeelandhallen (Goes), Studio A58 (Middelburg), Marinekazerne (Vlissingen) en een voormalige bibliotheek (Terneuzen) en school (Zierikzee).

Zeeland voldoet met die noodopvang inmiddels aan de vraag van de staatssecretaris om in totaal iets meer dan achthonderd mensen op te vangen, zegt commissaris van de Koning Han Polman. Nu zijn het veelal tijdelijke plekken. De noodopvang moet worden omgezet in langdurige opvang. Het moeten écht asielzoekerscentra worden.

"Er is", memoreert Polman, "al eerder in het Zeeuws plan van aanpak afgesproken dat er uiteindelijk drie structurele opvanglocaties in Zeeland worden voorbereid. Wij maken nu een plan voor de lange termijn. Op dit moment ben ik heel blij dat de gemeenten die nu noodopvanglocaties hebben, bereid zijn te onderzoeken of ze die eventueel kunnen verlengen."

De Zeeuwse commissaris is blij met de bereidwilligheid van gemeenten om vluchtelingen op te vangen, die huis en haard hebben verlaten voor een onzekere toekomst. Het draagvlak is groot, zegt hij. "De samenwerking tussen organisaties en mensen is bewonderenswaardig. Als ik kijk naar de noodopvang in de gemeenten, dan zie ik dat gemeenten hun uiterste best doen om de omgeving erbij te betrekken. Ze doen dat heel zorgvuldig. Als het om de langere termijn gaat - als we naar duurzame opvanglocaties gaan - dan kunnen we gebruikmaken van de ervaringen die we nu op doen bij noodopvanglocaties."