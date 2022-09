De 21-jarige Vlissinger G. E. is donderdag door de Middelburgse rechtbank voor onder meer poging toebrengen van zwaar lichamelijk letsel veroordeeld tot 120 dagen cel waarvan 93 voorwaardelijk plus een taakstraf van 150 uur.

Er was een gevangenisstraf van achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk geëist voor poging doodslag. Daarnaast moet E. nog dertig uur taakstraf van een eerder vonnis verrichten, omdat hij nog in zijn proeftijd zat. Het Openbaar Ministerie (OM) had zeventig uur gevorderd.

E. kreeg op 27 mei van dit jaar ruzie met een 46-jarige plaatsgenoot, die vond dat E. in de Van Dishoeckstraat te hard reed. Er ontstond het nodige geschreeuw en E. gaf - nadat wat van zijn vrienden waren gearriveerd - de man een flinke vuistslag. Zijn vrienden werkten de kennelijk beschonken man tegen de grond en kreeg daar nog de nodige trappen.

Als afsluiter gaf E. hem nog een trap tegen diens hoofd. Het slachtoffer liep bij die vechtpartij een blauw oog en de nodige kneuzingen op. " Het was allemaal niet nodig geweest", zei E. tijdens de behandeling van de zaak.