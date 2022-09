Drie woningen in Goes, Kapelle en Kruiningen zijn in de nacht van zaterdag op zondag beschoten, vermoedelijk met een vuurwapen. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Niemand is daarbij gewond geraakt.

De beschietingen vonden op alle locaties plaats tussen 01.00 en 4.00 uur. "Omdat de tijdstippen overal gelijk zijn, gaan we ervan uit dat er een verband is", zegt Mireille Aalders van de politie. Vanwege privacy van de bewoners noemt de politie geen exacte locaties.

In Kapelle ging het om een woning in het centrum, in Goes vond de beschieting plaats in de wijk Goes-West en in Kruiningen gebeurde het in de buurt van het Dorpshuis.

De bewoners lagen te slapen toen hun huizen onder vuur werden genomen. Ze ontdekten de volgende dag pas wat er was gebeurd en stapten naar de politie. Met welk soort wapens er is geschoten, is niet bekendgemaakt. De politie is zuinig met informatie omdat er nog gezocht wordt naar getuigen. "We willen niet dat ze hun verklaringen baseren op informatie die wij naar buiten hebben gebracht", aldus Aalders.