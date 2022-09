Was er nu werkelijk geen andere oplossing dan het rigoureus en abrupt afsluiten van de afloopsteigers voor de binnenvaart bij Hansweert? Dat en nog veel meer wil het SGP-Kamerlid Chris Stoffer weten van minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

Rijkswaterstaat besloot in juli tot ergernis van de binnenvaart elf van de veertien afloopsteigers (een trap met aan weerszijden leuningen) te sluiten. Die steigers gebruikers schippers, hun vrouwen en kinderen om veilig van boord te kunnen. Schippers kunnen ook niet met de eigen ladder van boord gaan. Op het Kanaal door Zuid-Beveland is namelijk getij en het verschil is soms wel 3,5 meter.

Onverwacht

De afsluiting kwam zowel voor de gebruikers als voor de provincie tamelijk onverwacht. De provincie zei vorige week zelfs overvallen te zijn door het besluit van Rijkswaterstaat. De binnenvaartschippers wisten het ook pas een paar dagen voor de afsluiting.

Had dat nu niet beter gekund en gemoeten, vraagt Stoffer zich af. Waarom zijn binnenvaart en provincie niet eerder geïnformeerd over de noodzakelijke afsluiting van de genoemde afloopsteigers? Was de slechte staat van de afloopsteigers pas zo laat in beeld dat abrupte afsluiting nodig was?

Het Kamerlid wil van de minister ook weten of er al enig zicht is op reparatie van de afloopsteigers. Twee van de elf steigers voor schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren, worden mogelijk in 2023 gerepareerd. Wanneer de andere steigers weer open kunnen, is niet bekend.

De sluiting van de afloopsteigers aan het begin van de zomer, kwam voor de binnenvaart op een wel heel slecht moment. Schippers hebben vaak tegelijk met de bouwvak ook vakantie. Daar komt nog bij dat Zeeland al een tekort aan ligplaatsen heeft - bleek onlangs uit een onderzoek van de provincie - en dus moet afsluiting van meer steigers zoveel mogelijk voorkomen worden, vindt Stoffer. Hij vraagt de minister of het niet mogelijk is om tijdelijk maatregelen te nemen, zodat er toch nog wat steigers geopend kunnen worden vóór ze gerenoveerd worden.