Bij een steekpartij aan de Pottenbakkerssingel in Middelburg zijn dinsdagavond meerdere personen gewond geraakt. Een verdachte is aangehouden.

Het steekincident vond plaats rond 20.00 uur aan de zijde van de Binnengracht, vlak bij de ingang van winkelcentrum TREF. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. Volgens getuigen zouden drie personen onenigheid hebben gehad over drank, waarna een van hen op de andere twee instak. Een van de gewonden zou in zijn buik en hals zijn gestoken, de ander in zijn gezicht. Het drietal zou elkaar kennen uit het azc in Middelburg.

De verdachte is bij het azc in Middelburg aangehouden. Ook hij zou gewond zijn geraakt en moest worden behandeld door hulpdiensten. De politie is een onderzoek gestart.