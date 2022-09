De begraafplaats in Sint Laurens raakt vol. Omdat graven ruimen te gevoelig ligt, wordt de begraafplaats uitgebreid. En wordt er straks in twee lagen op elkaar begraven.

Elk jaar worden ongeveer twintig mensen begraven in Sint Laurens. Over zes jaar is de begraafplaats aan de Noordweg vol. Dat lijkt nog ver weg maar de gemeente Middelburg wil toch nu al beginnen met de uitbreiding. Dan kan dat gelijktijdig gebeuren met de bouw van een nieuwe wijk die erachter komt te liggen.

Op een kreekrug

Het nieuwe gedeelte komt in het verlengde van de huidige begraafplaats te liggen, legt Wim Sanderse van de gemeente Middelburg uit. "De begraafplaats ligt aan de Noordweg op een kreekrug. Het gebied erachter, waar ook de nieuwbouwwijk komt, ligt aanzienlijk lager. Daarom kiezen we ervoor het nieuwe deel op te hogen. Dan kunnen we in twee lagen gaan begraven en maken we optimaal gebruik van de ruimte."

Het voorste deel, aan de Noordweg, is eerder al opgehoogd zodat er graven in twee lagen kunnen komen, zegt Sanderse. "Het stuk erachter ligt wat lager en de uitbreiding komt dan weer net zo hoog te liggen als het voorste stuk."

Emotioneel te gevoelig

De uitbreiding biedt plaats aan 250 graven per laag. Daarmee krijgt Sint Laurens er 500 graven bij en dat is voldoende tot 2050. Door oude graven te ruimen kan meer ruimte ontstaan, maar daar wil de gemeente geen haast mee maken. Graven ruimen ligt emotioneel te gevoelig.

Bij de inrichting van het nieuwe gedeelte wordt gelet op de biodiversiteit. Zo komt er inheemse beplanting, die goed is voor het voeden en huisvesten van bijen en insecten. De uitbreiding begint volgend jaar en moet in 2026 klaar zijn.