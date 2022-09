De zestienjarige jongen, die donderdag is aangehouden na de fatale steekpartij in Vlissingen, wordt twee weken langer vastgehouden. Dat heeft de rechtbank maandag bekendgemaakt.

De tiener werd donderdagavond laat aangehouden in Middelburg. Het Openbaar Ministerie houdt hem verantwoordelijk voor het steekincident dat de twintigjarige Rainee Laveist het leven kostte. Het drama voltrok zich op een vol Bellamypark, waar honderden studenten tijdens het Kickoff Festival het begin van het nieuwe schooljaar inluidden.

De zestienjarige verdachte is vorig jaar veroordeeld voor twee overvallen in Middelburg en zat nog in zijn proeftijd. Op 18 januari 2020 pleegde de jongen (toen 15) samen met een handlanger een overval op cafetaria De Friethoek in Middelburg. Later dat jaar, op 21 augustus, probeerde de tiener juwelierszaak 't Gouddoppertje in Middelburg te overvallen. De 63-jarige eigenaar van de zaak, die op het hulpgeroep reageerde, werd twee keer in zijn zij gestoken.