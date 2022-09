Wie zaterdagavond en -nacht Renesse in wil, stuit op een blokkade van politieauto's. Het populaire uitgaansdorp is uitgeroepen tot ‘veiligheidsrisicogebied'.

'Blijf thuis, of ga naar huis', dat is de boodschap die de politie zaterdag rond middernacht verspreidt aan mensen die op stap willen in Renesse. De burgemeester van Schouwen-Duiveland heeft het dorp uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied en daarom staan de toegangswegen bol van politieauto's.

In het hart van het dorp, op de Hogezoom, staan beveiligers en handhavers bij de Zoom, Pinky's en bar de Stulp. Maar dat is niets bijzonders. "We staan hier elke zaterdag", zeggen de handhavers. Het uitgaanspubliek merkt niets tot weinig van de aanwezigheid van de politie bij de ingang van het dorp. Zij komen voor een onbezorgde avond. Het lijkt verder rustig op de Hogezoom en dat willen de burgemeester en de politie ook graag zo houden, schrijven ze in een tweet.

Die opperste staat van paraatheid komt doordat de politie heeft vernomen dat groepen op gewelddadige wijze de confrontatie met elkaar zouden willen zoeken. De status veiligheidsrisicogebied betekent dat de politie iedereen preventief mag fouilleren om te controleren op aanwezigheid van wapens. De agenten staan op de rotondes van de N652 elke auto op te wachten die in de richting van Renesse rijdt.

Na een korte ondervraging mogen de meeste automobilisten doorrijden. Sommigen worden aan de kant gezet voor een blaastest. De bestuurder van een rode auto heeft te veel gedronken en moet mee naar het bureau. Zijn bijrijders kunnen ook niet meer plaatsnemen achter het stuur. Pech gehad, zeggen de agenten. Maar verder wijst niets erop dat zij de personen zijn waar de politie naar op zoek is. Het lijkt erop, dat het een rustige uitgaansnacht wordt in Renesse.