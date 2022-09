Middelburg krijgt een indoor luchtkussenpark. Op de plek van elektronicawinkel BCC op het vrijetijdspark ZEP in de Mortiere wordt momenteel hard gewerkt om rond de kerstdagen open te kunnen.

Het Nederlandse Bounce Valley heeft meerdere airparks in steden als Breda, Rotterdam en Zoetermeer en voegt daar nu ook een vestiging in Zeeland aan toe. De luchtkussenparken van het bedrijf bestaan uit een groot luchtkussen met daarin verschillende attracties op een groot aaneengesloten luchtkussenveld. Het park in Middelburg wordt verdeeld over twee verdiepingen en telt rond de twintig elementen, obstakels en attracties op enkele honderden vierkante meters luchtkussen per verdieping.

Wie denkt dat alleen kinderen mogen komen springen, heeft het mis. Volgens Guus van Loenen, eigenaar van Bounce Valley, is het park geschikt voor alle leeftijden. Behalve kinderfeestjes worden er namelijk op vrijdag- en zaterdagavond ook Adults Only Night gehouden.

Het luchtkussenpark hoopt de deuren te kunnen openen in de kerstvakantie.