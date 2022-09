Omstanders hebben zaterdag op zondagnacht voorkomen dat een autobrand aan de Johnsonlaan in Goes zich verder zou uitbreiden naar andere auto's. De brandweer heeft de autobrand later volledig geblust.

De brand in de geparkeerde witte auto werd rond 2.50 uur ontdekt. Omstanders hebben gelijk diverse bluspogingen ondernomen met brandblussers. Het lukte niet om het vuur volledig te doven, maar de bluspogingen hebben wel voorkomen dat de brand zou overslaan op een auto die ernaast stond geparkeerd. Dat voertuig raakte wel beschadigd door de brand. Toen de brandweer even later ter plaatse kwam hebben brandweerlieden de motorkap van de auto opengebroken om beter bij de brandhaard te kunnen. Zo kon de autobrand uiteindelijk geblust worden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland