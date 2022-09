Zware hoosbuien hebben zaterdag een hoop overlast veroorzaakt in de hele provincie. In Middelburg en Vlissingen liepen verschillende straten, huizen en winkels onder water. Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen werden het hardst getroffen. De Veiligheidsregio roept op om alleen bij bittere noodzaak 112 te bellen.

In totaal kwamen er ruim tweehonderd meldingen van overlast binnen. Rond het middaguur zei de Veiligheidsregio Zeeland dat de meldkamer werd overspoeld door telefoontjes van mensen met schade aan huizen. Daarop volgde de oproep om alleen 112 te bellen bij acuut gevaar voor mens of dier. Gedurende de ochtend en het begin van de middag viel er in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren gemiddeld 48,6 millimeter regen. In Zeeland valt normaal gesproken rond de 85 millimeter regen in de hele maand september.

Rond 10.20 uur werd de eerste overlast gemeld aan de Primulalaan in Vlissingen. Door de heftige regen die 's nachts en 's ochtends viel, zijn verschillende huizen in de straat onder water. De bewoners hielpen de brandweer en schepten zelf met een emmer water uit de woningen. De brandweer pompte de huizen leeg. Het waterschapsbedrijf is op de hoogte gebracht en zij gaan controles uitvoeren. De Vlissingse Bloemenbuurt kampt al jaren met wateroverlast bij zware buien.

Ook op andere plaatsen in de provincie werd overlast gemeld. Zo zijn de velden van voetbalverenigingen Zeelandia Middelburg en S.K.N.W.K. uit Nieuwerkerk onder water gelopen. Bovendien liepen er ook in Middelburg straten en huizen vol. In Terneuzen en Axel zijn de hulpdiensten opgetrommeld om hulp te verlenen. Door de hele provincie werden voetbalwedstrijden afgelast.

In de Lange Geere in Middelburg liepen zowel kapperszaken Hoofdstuk 2 en A-line als De Make-Up School van Mieke Petiet vol met regenwater. Brandweerlieden werkten met man en macht om de zaken leeg te pompen. Daar kwamen twee brandweerwagens aan te pas. De straat werd deels afgezet, zodat de brandweer genoeg ruimte had om te werken. Op Plein 1940 stond wijnbar Vini onder water. Het water uit de zaken werd de gracht in gepompt.

Aan de Rozenburglaan in Middelburg werd een brandlucht geroken. Bewoners meldden zich om 12.05 uur bij de hulpdiensten. De brandweer kwam om de boel te controleren en constateerde geen brand. Mogelijk is de geur ontstaan door een blikseminslag. Bij theehuis Tilly Rose in Vlissingen aan de Oude Markt werden er zandzakken voor de deur gelegd om het regenwater buiten te houden.

Bij de HEMA in de Havenstraat in Terneuzen werden de gangpaden bij de kinderkleren en handdoeken afgezet met linten: hele stukken systeemplafond zijn naar beneden gekomen door de zware regenval. De kinderkleertjes werden afgedekt met een zeil. De winkel bleef wel gewoon open. Ook buurman Intertoys had last van waterschade. Een parkeergarage aan de Kennedylaan liep vol water. De tankautospuit van de brandweer die hulp kwam verlenen kon de garage niet leegpompen. Daarom werd gebruik gemaakt van dompelpompen.

In Borssele raakte een autobestuurder door de regen in een slip en belandde hij al tollend in de sloot. Hij kwam daarbij met de schrik vrij, want hij raakte niet gewond. De auto is door een bergingsbedrijf afgesleept. Het eenzijdige ongeval gebeurde op de Westerscheldetunnel weg. Eén rijstrook werd tijdelijk afgesloten.

Het KNMI gaf tot het begin van de middag code geel af voor zware regenbuien in Zeeland. Tot die tijd kwamen er verschillende buien vanaf de Noordzee de provincie binnen. Op sommige plaatsen werd meer dan vijftig millimeter regen voorspeld. Het KNMI waarschuwde vrijdag al dat de zware buien tot wateroverlast konden leiden. In de loop van de middag maakte de zware regen plaats voor enkele zonnestralen.