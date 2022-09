Bij een steekpartij op het Bellamypark in Vlissingen is donderdagavond een twintigjarige jongeman om het leven gekomen. Nog geen uur na het incident werd een zestienjarige Middelburger in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

De steekpartij werd om 22.40 uur gemeld bij de alarmcentrale, waarna meerdere hulpdiensten naar het Bellamypark kwamen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, die landde bij de boulevard. Hulpverleners troffen voor de cafés een zwaargewonde man aan. Ondanks intensieve hulpverlening was het slachtoffer niet meer te redden.

Ruzie tijdens festival

Het incident vond plaats tegen het einde van het Kickoff Festival waarmee University College Roosevelt, de HZ en mbo-school Scalda het studiejaar aftrappen. Er zou ruzie zijn geweest, waarbij het slachtoffer onder toeziend oog van vele getuigen werd neergestoken en om 23.30 uur bezweek aan zijn verwondingen.

Op basis van getuigenverklaringen was de politie in Middelburg op zoek gegaan naar de verdachte. Die probeerde in eerste instantie nog te vluchten door weg te rennen, maar agenten wisten hem na een korte achtervolging toch te pakken.

De kop van het Bellamypark in Vlissingen werd afgesloten met politielinten. Dat zorgde voor een vervreemdende situatie. Binnen de politielinten troostten mensen elkaar, waarschijnlijk familieleden of kennissen van het slachtoffer. Huilend telefoneerden ze en omhelsden ze elkaar. Tegelijk werd begonnen met de afbraak van het podium van het Kickoff Festival. Voor café Tripel Blond, op de plek waar de steekpartij zou hebben plaatsgevonden, stonden zwarte schermen. 50 meter verderop was het terras nog goed gevuld met studenten en leek het alsof er niks was gebeurd.

Politie vraagt om videobeelden

Forensisch en tactisch rechercheurs zijn een uitgebreid onderzoek gestart naar het steekincident. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De politie vraagt getuigen ook om videobeelden, die van het voorval zijn gemaakt. Mogelijk kunnen die van waarde zijn voor het onderzoek. 'Deel ze niet via sociale media. Openbaar maken van dergelijke beelden kan het onderzoek schaden', schrijft de politie in een verklaring.

Het aantal steekincidenten in Zeeland neemt na de coronadip weer toe. Afgelopen zomer was er nagenoeg elke week een incident te melden.