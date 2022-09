Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege zware regenbuien in Zeeland.Rijkswaterstaat verwacht een extra drukke avondspits. Oorzaak is de spoorstaking, waardoor er in het hele land geen treinen rijden. In het zuidwesten van het land kan het nog drukker worden door de hevige regenval die wordt voorspeld.

Het KNMI heeft sinds 12.00 uur code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland en Brabant. Tot zaterdagochtend kan plaatselijk 50 millimeter regen vallen. Door de weersomstandigheden kan het drukker worden dan op dinsdag 30 augustus, toen er ook landelijk geen treinen reden. In die avondspits stond 450 kilometer file. Rijkswaterstaat adviseerde mensen indien mogelijk thuis te werken. Een vrijdagavondspits is over het algemeen sowieso al drukker, omdat naast woon-werkverkeer ook veel mensen eropuit gaan. Rijkswaterstaat hield er rekening mee dat de drukte op de weg rond het middaguur al begon, maar op dat moment werden her en der slechts vertragingen van zo'n tien minuten gemeld.