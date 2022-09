De politie heeft de hennepkwekerij die in Nieuw- en Sint Joosland werd ontdekt bij een woningbrand geruimd. Dat gebeurde vrijdagochtend.

De planten zijn ter plekke vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf en daarna afgevoerd. De huurder wordt verantwoordelijk gehouden voor de kwekerij en er wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart. De verhuurder neemt ook maatregelen tegen hem en de gemeente is op de hoogte gebracht.

De kwekerij werd donderdag 9 september ontdekt door de brandweer. Rond 10.00 uur kwam er een melding van een uitslaande woningbrand aan de Oude Rijksweg. Brandweereenheden uit Middelburg en Arnemuiden snelden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Rond 10.25 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Op de plaats waar de brand vermoedelijk is ontstaan, de zolder van het huis, vond de brandweer een hennepkwekerij met tenminste honderd planten.

Een hennepkwekerij is verboden in Nederland en kan levensgevaarlijk zijn. "Er kan spontaan brand ontstaan zoals nu vermoedelijk ook gebeurd is. Het is gevaarlijk voor de bewoners zelf maar ook voor de buren die van niets weten en niet in de gaten hebben welk gevaar ze hebben gelopen de afgelopen tijd. Dit had zomaar heel anders kunnen aflopen", meldt de politie.

Er was op het moment van de brand niemand thuis. De naastgelegen woningen hebben rookschade opgelopen. Stichting Salvage wordt opgeroepen om de eigenaren van de huizen te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.