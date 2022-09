De politie heeft woensdagavond een bestuurder (21) uit Hoogerheide aangehouden die reed zonder geldig rijbewijs. Hij had ook drugs gebruikt.

Rond 18.15 uur ging het alarm af in de meldkamer. De automatische nummerbordherkenning spotte een kenteken waarvan de politie wist dat de bestuurder vaak zonder kenteken rijdt. Surveillanten wisten de auto even later te traceren en gaven de bestuurder een stopteken.

Het bleek inderdaad om de 21-jarige man uit Hoogerheide te gaan. Hij zat achter het stuur terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar werd een bloedtest afgenomen om te bewijzen dat hij daadwerkelijk drugs had gebruikt. De zaak wordt overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee omdat hij een militair in actieve dienst is.