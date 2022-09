Zembla staat donderdagavond in het teken van de PFAS-affaire in Zeeland. Het televisieprogramma belicht vooral de rol van de Antwerpse afvalverwerker Indaver.

Die heeft, net als de Belgische fabriek 3M, jarenlang PFAS geloosd in het water dat uitkomt op de Westerschelde. Zowel Rijkswaterstaat als de Vlaamse overheid maakt zich daar al lange tijd zorgen over. De Vlaamse minister Zuhal Demir heeft in juni strenge eisen gesteld aan de lozingen van Indaver.

De uitzending van Zembla is om 20.25 uur op NPO2.