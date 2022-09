Een supper probeerde dinsdag onder de Oosterscheldekering door te varen. De watersporter werd door de KNRM tegengehouden en uit het water gehaald.

Varen op een sup (afkorting van stand up peddle) heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen. Beoefenaars van de sport leggen, peddelend op een soort opblaasbare surfplank, soms tochten van vele kilometers af. Vooral op het Veerse Meer en op de Grevelingen wordt veel gesupt.

De supper die dinsdag door de KNRM bij de veiligheidslijn van de Oosterscheldekering werd gespot probeerde van de Oosterschelde naar Vrouwenpolder te varen. Omdat het niet mogelijk is om onder de kering te varen, werd de supper bij de veiligheidslijn weggehaald. Alle vormen van waterrecreatie zijn in de buurt van de kering verboden.

Overlevingskans nihil

Het is namelijk levensgevaarlijk om onder de kering door te gaan. De KNRM waarschuwt dat de stroming rondom en onder de kering enorm is. "Als je in de buurt van de kering in het water valt dan kun je onder de kering doorgetrokken worden en zijn de overlevingskansen nihil", luidt de waarschuwing op Instagram. Iedereen wordt opgeroepen buiten de gele boeien te blijven.