Een man is woensdagochtend in Rilland gewond geraakt toen hij ongelukkig ten val kwam in de trailer van een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde toen de vrachtauto werd schoongemaakt.

De vrachtwagen stond binnen bij een truckwash op bedrijventerrein De Poort toen de man rond 9.00 uur vanaf een trapje op de vloer van de trailer belandde. Het bleek niet eenvoudig de gewonde uit de trailer te krijgen en daarom werd de hulp ingeroepen van de brandweer. Vanuit Krabbendijke kwam een tankautospuit ter plekke, de brandweer van Bergen op Zoom rukte uit met een hoogwerker. Met behulp van de hoogwerker is de man even na 10.00 uur uit de trailer getakeld. Hierna is hij per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland