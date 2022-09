Een scooterrijder heeft in Middelburg met een gel blaster op een nietsvermoedende voorbijganger geschoten. Zijn gel blaster is door de politie in beslag genomen.

Het gebeurde dinsdagmiddag bij winkelcentrum Dauwendaele. Een bestuurder van een bromfiets schoot al rijdend op een jongen die op een bankje zat. De bestuurder is vervolgens staande gehouden door de politie en moest zijn gel blaster inleveren. De gel blasters veroorzaken al tijden overlast binnen de provinciegrenzen en daar buiten. De politie arresteerde op 28 augustus een man in Oost-Souburg die een voorbij rijdende fietsster in haar gezicht schoot. Drie dagen later werd er in Goes een jongetje van 13 beschoten. Hij raakte gewond en moest naar een dokter. Ook in Middelburg ondervond de politie al eerder hinder aan de speelgoedwapens. De politie waarschuwt nog maar eens voor de gevaren van de speelgoedpistolen. "Deze rage speelt al een aantal weken en geeft de nodige overlast en in sommige gevallen zelfs letsel. Vandaar dat je op z'n minst een bekeuring voor baldadigheid kunt verwachten en als jouw actie letsel veroorzaakt kun je aangehouden worden voor mishandeling of openlijke geweldpleging", zo laten Middelburgse wijkagenten weten op Instagram.