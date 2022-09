Boekhandel de Drvkkery in Middelburg krijgt per 1 oktober nieuwe eigenaren. Op die dag stoppen Jan de Vlieger en Geertruida Hettema en dragen het stokje over aan Fred en Trudi de Bruijne.

"1 oktober 2022 wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de rijke geschiedenis van de Drvkkery", meldt de boekhandel en tevens cultureel ontmoetingspunt. "Fred de Bruijne is al jaren een bekend gezicht in, en achter de schermen van de winkel, als inkoper en verkoper, spelspecialist en maker van roemruchte filmpjes. Echtgenote Trudi zal haar leidinggevende ervaring in de zorg gebruiken om vooral achter de schermen alles soepel te laten verlopen."