De vakantie is voorbij, vanaf vandaag gaan kinderen in Zeeland weer naar school. En hoewel de vakantie natuurlijk hartstikke leuk was, is het eigenlijk ook wel hartstikke leuk om weer in de klas te zitten.

Op de Kirreweie in Burgh-Haamstede maken ze er een feestelijke eerste schooldag van. Het schoolplein is versierd met slingers en de rode loper ligt uit. Ieder kind krijgt van de leraren een roos bij binnenkomst.

Lonneke van Meggelen-Alblas brengt zoon Mees (8) vandaag naar groep vijf, die samen met groep zes een klas vormt. Zoals vaak het geval is, vindt moeder het waarschijnlijk spannender dan haar kind. "Ik mocht eigenlijk niet mee van hem, vond-ie niet zo nodig. Maar ik wilde het zelf wel graag. Het is toch even een heel nieuwe klas. En mijn dochter Lizzy is kleuter-af. We gaan weer een andere fase in."



Mees zelf heeft er vooral veel zin in. "Nee, ik vind het niet spannend. Het is juist superleuk. Ik vind het het allerleukste dat je nu heel veel met de computer mag werken."

In het ritme komen

Bij basisschool De Moerschans in Hulst is het ook een gezellig weerzien aan het hek, de eerste uitnodigingen voor feestjes worden al uitgedeeld. Jan en Vérène Bosman brengen hun kinderen Elyne (10), Owen (8) en Evie (4). "We moesten vanochtend weer even in het ritme komen", lacht Vérène. Maar de routine zit er al gauw weer in: naar de bakker, brood smeren, de kinderen helpen en drie tassen inpakken.

De familie kijkt terug op een mooie zomer. "We zijn naar Zuid-Frankrijk geweest, onze oom woont daar", zegt Owen. En of ze zin hebben in de eerste schooldag? "Beetje zin!", lacht Elyne. Elyne gaat naar groep zeven, Owen naar groep vijf en Evie naar groep één. Elyne en Owen krijgen dit jaar een nieuwe juf en meester. "Daar kijken ze naar uit", zegt hun moeder. Owen heeft nóg iets om naar uit te kijken: hij mag nu naar de speelplaats voor de bovenbouw.

Vooral zin om vriendjes te zien

"Zet 'm op, maak er een knaljaar van!", moedigt een juf van de Prof. Dr. Kohnstammschool in Goes de leerlingen aan. Vóór ze de school in gaan mogen zij nog even paraderen over het schoolplein. Per klas, om te laten zien wie nu eigenlijk in welke groep zit. Onder hen de broertjes Jules (7) en Sam (9) Truijen, die veel zin hadden om weer naar school te mogen. "Vooral om hun vriendjes terug te zien", zegt vader Mark, die ze voor de gelegenheid vandaag nog haalt en brengt. "Normaal komen ze 's ochtends alleen maar vandaag is het een speciale dag."

Het gezin Truijen verbleef een week in Oostenrijk, genoot aan de Zeeuwse kust en ging hier en daar nog een dagje weg. "Die zes weken vliegen om", zegt Mark. "Maar zo'n periode is ook wel genoeg. Dan mag het weer beginnen. En buiten school begint ook het voetbal weer. Alles komt weer op gang. Voor ons als ouders is het ook goed om na zes weken weer een beetje routine te hebben."