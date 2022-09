Een motorcrosser is zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de motorcrossbaan in Rilland. Een traumahelikopter landde op de crossbaan om medische assistentie te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval vond plaats rond 14.50 uur op de motorcrossbaan aan de Bathseweg in Rilland. De ambulancedienst, politie en een traumahelikopter werden opgeroepen. De traumahelikopter uit Rotterdam is uiteindelijk op het circuit geland. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.