De politie heeft gisteravond een snorfietser aangehouden in Kapelle voor mishandeling van een agent.

Een motoragent reed rond 18.00 uur over de Noordweg in Kapelle toen hij een snorfietser zag die te snel reed. De agent hield de man staande en voerde een rijproef uit op de snorfiets. Hieruit bleek dat de snorfiets een begrenzer had. Zonder de begrenzer reed de scooter te hard. De agent heeft de begrenzer in beslag genomen en gaf aan dat de snorfiets mee moest naar het bureau voor een test op de rollenbank.

De eigenaar van de snorfiets werd erg boos en probeerde weg te rijden. De agent wist de scooter tegen te houden en haalde de sleutel uit het contact. Hierop stompte de snorfietser de agent in zijn gezicht. Er ontstond een worsteling tussen de twee, waarna de agent hulp inschakelde van zijn collega's. De man, een 57-jarige inwoner van Kapelle, kon uiteindelijk aangehouden worden en is ingesloten in een politiecellencomplex. Zijn scooter is in beslag genomen en zal gecontroleerd worden. De agent heeft aangifte gedaan tegen de snorfietser.