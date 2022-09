Mensen die vrijdagavond nietsvermoedend om een boodschap gingen in Heinkenszand, zullen wel even in hun ogen gewreven hebben. De 'Durpsrun' ging namelijk dwars door de supermarkt.

Niet alleen de Jumbo was een opvallend onderdeel van de route: ook onder meer het gemeentehuis, woon-zorgcentrum Rietzanger en de raadsboerderij werden aangedaan. Al met al goed voor een rondje van dik 4 kilometer dat rennend of wandelend afgelegd mocht worden.

Een kleine 250 deelnemers voelde wel wat voor zo'n alternatief rondje door Heinkenszand. Geen slechte score voor een eerste editie. Want de Durpsrun zat al even in de pijpleiding, maar kon vanwege corona twee jaar geleden niet doorgaan.

Voor deelnemer Eric de Jong kwam dat eigenlijk wel goed uit. De inwoner van Heinkenszand loopt 'pas' zo'n drie jaar hard en is aangesloten bij een trainingsgroepje vanuit De Blaeij Fysiotherapie. "Daar ben ik een beetje toevallig mee begonnen", vertelt hij met een cola aan de finish. "Eigenlijk was mijn vrouw gevraagd, maar die kon niet vanwege haar enkel. Toen ben ik maar gegaan."

Zodoende traint De Jong eens per week, een uur lang met dat groepje. "Dat is pittig, maar geeft veel voldoening. Dat we met een groep zijn is wel een mooie stok achter de deur. Dan zeg je minder makkelijk af. Aan een wedstrijd had ik nog niet mee gedaan, daar voelde ik me nog te veel beginner voor. Maar dit was heel leuk. Het was telkens weer een complete verrassing waar we zouden lopen want ik heb de route niet bekeken. Loop je ineens door de supermarkt terwijl die nog vol in bedrijf is. Misschien is dit wel de opmaat tot een echte wedstrijd. Ik denk dat een loop van 5 kilometer toch wel moet kunnen."