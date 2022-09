De politie heeft een man aangehouden die onder invloed van drugs en alcohol twee ongelukken veroorzaakte in Grijpskerke. Zijn auto raakte daarbij total loss.

De hulpdiensten werden vrijdagnacht rond 00.15 uur opgeroepen voor een ernstig ongeluk aan de Oostkapelseweg. De agenten troffen een zwaar beschadigde auto aan in de sloot. De bestuurder kwam vanuit de richting van Oostkapelle en nam een flauwe bocht veel te krap. Daardoor belandde hij op het fietspad, reed hij twee palen omver en eindigde hij vervolgens in de sloot. De bestuurder was nergens te bekennen.

Na wat speurwerk bleek dat hij zich schuilhield op een camping in de omgeving. De man had daar volgens de politie een slagboom kapot gereden. Omdat de man bij beide incidenten de plaats van het ongeluk had verlaten, werd hij aangehouden. Toen bleek dat hij reed met een ingevorderd rijbewijs en onder invloed van alcohol en drugs was.