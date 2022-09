Vrijdagmiddag belandde een man in een scootmobiel in een sloot in Middelburg. De brandweer kwam ter plaatse om hem te redden.

De oudere man was aan de Zandvoortweg van de weg geraakt en in de sloot gevallen. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brandweerlieden van van locatie Stromenweg in Middelburg redden de man uit de benarde situatie. Er werd een ambulance opgeroepen om de man te onderzoeken. Hij bleek niet gewond en kon zijn weg vervolgen.