In de nacht van donderdag op vrijdag voer een Italiaans schip zich vast in de Westerschelde bij Bath. Het schip is losgetrokken.

Het schip van 211 meter lang was onderweg naar Zeebrugge, maar kwam rond 4.00 uur vast te zitten op de bodem van de Westerschelde. Doordat het getijde laag was, kon de schipper niet los komen. Hij schakelde hulp in. De bergingsboten de Union Kodiak en de Multrarug 32 trokken het schip weer los van de bodem. De overige scheepvaart ondervond geen hinder door het incident.