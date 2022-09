Nabestaanden van Zeeuwen die overleden zijn aan de gevolgen van een verkeersongeval, hebben vanaf nu een plek waar ze hun dierbare kunnen herdenken. Op Neeltje Jans is vanmiddag een herdenkingsmonument onthuld.

Het monument is het resultaat van een samenwerking tussen de provincie Zeeland, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland, Rijkswaterstaat, Slachtofferhulp Nederland en Stichting Zeeuws Verlies. De bedoeling is dat mensen hier jaarlijks naartoe kunnen komen. "Vanaf vandaag is er een tastbare plek om te herinneren, stil te staan bij wat gebeurd is. Het is ook een plek om na te denken. Vanaf nu is de herdenking ieder jaar op deze plek, maar het hele jaar rond kan het hier ook", zegt gedeputeerde Harry van der Maas (verkeer, SGP).

Na de onthulling van het monument legde de provinciebestuurder een krans. Dat deed hij samen met Lilian Sikkema, directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Vandaag, 1 september, is de eerste dag van de Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid. De provincie Zeeland wil met deze maand met verschillende activiteiten het bewustzijn rond verkeersveiligheid vergroten.