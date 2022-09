Tegen de 21-jarige Vlissinger G. E. is donderdag voor onder meer poging doodslag een gevangenisstraf van achttien maanden geëist, waarvan zes voorwaardelijk en toezicht door de reclassering.

Daarnaast zou E. nog honderd uur taakstraf moeten verrichten en een rijontzegging van twee maanden moeten ondergaan. Deze straffen hingen hem nog boven het hoofd van vier eerdere vonnissen. De zaak diende voor de rechtbank in Middelburg.

Eind mei kreeg E. het in de Van Dishoeckstraat in Vlissingen verbaal aan de stok met een - kennelijk beschonken - plaatsgenoot. Die vond dat E. te hard had gereden en maakte dat luidkeels en agressief kenbaar. Op enig moment dreigde de boel uit de hand te lopen en E. zou wat kameraden hebben gebeld om hem te helpen. "Ik heb hulp nodig, kom snel' zou hij hebben gezegd. Toen de vier 'helpers' arriveerden gaf E. de man een flinke vuistslag en een van zijn vrienden werkte de man tegen de grond. Aansluitend gaf E. de man nog een trap op diens hoofd.

Het 46-jarige slachtoffer liep een flink blauw oog en wat kneuzingen op. "Het was actie, reactie'', verdedigde E. zich. "Het was allemaal niet nodig geweest.''