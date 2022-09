De hulpdiensten hebben donderdagochtend een vrouw van de watertoren in Goes gehaald.

Rond 6.30 uur kwam de politie ter plaatse bij een vrouw die op de oude watertoren aan de 's-Gravenpolderseweg in Goes zou staan. De brandweer en ambulancedienst werden even later ook opgeroepen om hulp te verlenen. De brandweer nam een reddingskussen mee. Er was ook een arrestatieteam aanwezig. Uiteindelijk kon de vrouw naar beneden gepraat worden. De ambulance heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis.