In de nacht van woensdag op donderdag is een 36-jarige man op heterdaad betrapt tijdens het openbreken van garageboxen in Vlissingen.

De man had rond 00.10 uur al meerdere garageboxen in de Colijnstraat opengebroken om spullen mee te nemen. Voordat hij er met de buit vandoor kon gaan werd hij op heterdaad betrapt door Vlissingse agenten. De verdachte is opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. Hij is opgesloten en wordt later vandaag verhoord.