Een dronken scooterrijder reed woensdagavond tegen een geparkeerde auto aan in Krabbendijke.

De scooterrijder moest blazen bij de politie en de meting kwam uit op 940 UGL. Hij is een beginnend bestuurder en had dus meer dan tien keer teveel gedronken. De maximale toegestane hoeveelheid is 88 UGL. De man raakte zijn rijbewijs kwijt en kan ook nog een dikke boete verwachten. Hij raakte niet gewond bij het incident.