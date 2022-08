Een Vlaams overheidsbedrijf heeft meer giftige stoffen, waar onder uranium, nabij Antwerpen de Schelde geloosd dan wettelijk is toegestaan, meldt het VRT-programma Pano.

Het gif is aangetroffen in het afvalwater van een stort in Kruibeke die wordt beheerd door de Vlaamse Waterweg. Overigens hetzelfde overheidsbedrijf dat de werkzaamheden in de Hedwige- en Prosperpolder voor zijn rekening neemt. De Vlaamse Waterweg is op de vingers getikt door de Vlaamse omgevingsinspectie, een andere overheidsinstantie. De stort is sinds 2000 in gebruik.

De vervuiling kwam aan het licht door spitwerk van onderzoeksjournalisten van Pano. In het afvalwater zit vijf keer meer uranium en tot elf keer meer kobalt dan de maximale norm. Ook de kankerverwekkende stoffen nikkel en beryllium overschrijden er de norm. Het afvalwater belandde rechtstreeks of via een gracht in de Schelde, staat in een proces-verbaal dat de redactie van het VRT-onderzoeksprogramma kon inkijken. Het parket onderzoekt de zaak.

Voorts stelde de omgevingsinspectie vast dat er minstens 23.000 ton slib op het stort terechtkwam vanuit een West-Vlaams bedrijf dat afvalstoffen verwerkt. En daarvoor had het stort helemaal geen vergunning, zegt de omgevingsinspectie in het proces-verbaal.

De Vlaamse Waterweg reageert schriftelijk op het proces-verbaal. Volgens het bedrijf zijn de verhoogde concentraties mogelijk een gevolg van 'historische verontreiniging van de omgeving' of de stoffen zijn er 'van nature aanwezig'. De Vlaamse Waterweg kwam naar eigen zeggen ook onmiddellijk tegemoet aan de actiepunten in het proces-verbaal. De Waterweg ontkent nog dat ze slib zouden hebben aanvaard zonder vergunning.

Volgens Philippe Jorens, professor klinische toxicologie aan de Universiteit Antwerpen, is het gezondheidsrisico er vooral voor leven onder water, minder voor de mensen die rond de site wonen. "Het gevaar ontstaat vooral bij grote hoeveelheden van deze stoffen", zegt hij aan de 'Pano'-redactie.

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt. Het werd gestart in maart en is nog altijd aan de gang, zegt het parket, dat verder geen details kan geven.