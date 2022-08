Goes heeft de noodopvang van asielzoekers in de Zeelandhallen met een jaar verlengd. Tot 1 september 2023 blijven de 320 opvangplekken in ieder geval beschikbaar.

De gemeente Goes is hiermee ingegaan op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat wilde graag dat Goes de 320 plaatsen beschikbaar hield voor asielzoekers. Goes werkt daar aan mee en heeft aanvullende afspraken met het COA gemaakt over de verlengde opvang. "Wij zijn vooral op het verzoek voor verlenging ingegaan omdat deze 320 plekken hard nodig zijn. Kijk maar naar de toestanden in Ter Apel", aldus burgemeester Margo Mulder.

De gemaakte afspraken gaan vooral over de leefomstandigheden en doorstroming van de asielzoekers en zijn vastgelegd in een overeenkomst. Eerder deze maand klaagden de asielzoekers nog steen en been over de situatie in de Zeelandhallen. In een pamflet omschreven zij de erbarmelijke omstandigheden waarin zij verbleven en het gebrek aan privacy.

Besloten is nu dat er voor 1 oktober in ieder geval extra toilet- en douchevoorzieningen komen voor de asielzoekers. Verder zullen alle bedden worden voorzien van een lattenbodem. Daarnaast wordt er ook nog gekeken hoe er meer perspectief geboden kan worden aan de vluchtelingen. Bijvoorbeeld door hen activiteiten aan te bieden, waar ook vrijwilligerswerk een optie zou kunnen zijn.

Volgens burgemeester Mulder is het heel belangrijk dat de asielzoekers wat omhanden krijgen: "Want in tegenstelling tot Oekraïense vluchtelingen kunnen asielzoekers hier helaas niet aan het werk. Velen van hen zouden dit graag doen, maar het is wettelijk vastgelegd dat zij niet mogen werken. Het is dus belangrijk dat we de asielzoekers andere activiteiten kunnen aanbieden."

Een ander belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken is om eens goed te kijken naar de doorstroming. Nu verblijven vluchtelingen soms nog langer dan zes maanden in de Goese noodopvang. Dat wil het COA nu ook aan gaan pakken. De organisatie zegt toe dat alle asielzoekers binnen drie maanden kunnen verhuizen van de Zeelandhallen naar een regulier asielzoekerscentrum of een noodopvang waar betere faciliteiten zijn. Verder blijven alle voorwaarden zoals die in september 2021 bij de start van de noodopvang in de Zeelandhallen zijn vastgelegd, ook nu nog van kracht.

Om maar duidelijk genoeg te zijn en mogelijke onrust te voorkomen hecht de gemeente Goes er verder aan om te stellen dat er in de Zeelandhallen géén asielzoekers uit veilige landen worden opgevangen. Hetzelfde geldt voor vluchtelingen die geregistreerd staan als overlastgevers. Voor hen is ook geen plek in de herberg die Zeelandhallen heet.