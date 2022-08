Een dertienjarige jongen uit Goes is gistermiddag gewond geraakt nadat hij werd beschoten met een gelblaster. De politie zoekt getuigen van het schietincident, dat plaatsvond in de Wilgenstraat rond 13.30 uur.

Het slachtoffer liep op straat en werd door gelballetjes geraakt. Hij raakte gewond en moest naar een dokter. Het minderjarige slachtoffer deed aangifte en de politie stelt een onderzoek in naar de verdachte van deze mishandeling. De politie ziet de afgelopen weken meer meldingen binnenkomen van mensen die worden beschoten met gelblasters. Deze nepwapens zijn soms niet te onderscheiden van echte vuurwapens. In het wapen zitten zogenaamde waterballetjes die met kracht worden afgeschoten. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Behalve dat het een brandende en pijnlijke plek geeft, kunnen ook kwetsbare lichaamsdelen als ogen geraakt worden. Het gebruik van dit wapen levert ook andere gevaren op. Als agenten een gelblaster niet kunnen onderscheiden van een echt vuurwapen, bestaat de kans dat zij hun vuurwapen moeten gebruiken.