Het regenboogzebrapad dat sinds een paar dagen pal voor Thoolse gemeentehuis ligt is afgelopen nacht beklad. Er zijn verschillende leuzen op het wegdek aangebracht.

Tussen 19.00 uur en 23.30 uur zaterdagavond was het 'gaybrapad' op de weg geschilderd. Het gaat dus niet om een 'officieel' zebrapad.

De gemeente Tholen liet eerder weten het regenboogzebrapad niet te verwijderen. Ook voor de politie had het geen prioriteit. De gemeente beschouwde het gekleurde zebrapad "als een invulling van een ludiek verzoek van Emma." Met Emma wordt Emma Smits (23) uit Scherpenisse bedoeld. Die ging in het tv-programma Au Pairs van BNNVARA aan de slag als au pair bij een gastgezin in Miami en groeide met haar spontaniteit uit tot de smaakmaker van het seizoen. Ze beleefde in Au Pairs haar coming-out en werd verliefd op de Amerikaanse Bella.

De komst van een officieel gaybrapad op Tholen is nog niet aan de orde geweest, stelde een woordvoerder. Wie het zebrapad nu heeft beklad is niet bekend.