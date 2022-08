Een man (75) is maandagmiddag aangehouden in Oost-Souburg omdat hij met een mes rondliep.

De politie kreeg rond 14.25 uur een melding over een man met een mes op de Karolingenbaan. Hij zou ermee staan te zwaaien. De agenten troffen hem aan bij de bushalte en arresteerden hem. Hij wordt verdacht van wapenbezit. Het keukenmes is in beslag genomen. De man is verhoord en daarna weer vrijgelaten.