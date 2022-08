Zeeland wordt betrokken bij een landelijk meerjarig onderzoek naar de gezondheidseffecten van PFAS.

Dat zei minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) tijdens een werkbezoek aan de Hedwigepolder. Van der Wal kon vertellen dat dit najaar met provincie en gemeenten overlegd wordt over de Zeeuwse rol in de opzet van het landelijk meerjarig bevolkingsonderzoek.

Het nadrukkelijk betrekken van Zeeland bij het nationale onderzoek was een van de aanbevelingen van een expertteam dat de GGD Zeeland adviseerde over de noodzaak van een specifiek Zeeuws bevolkingsonderzoek. Dat had volgens de experts geen zin, maar Zeeland moest zeker deel uit gaan maken van het landelijke onderzoek.

Een maand voordat het eerste water de Hedwige-Prosperpolder in zal stromen bracht de minister maandag een werkbezoek aan het nieuwe natuurgebied.

Ze sprak met verschillende partijen die bij het project betrokken zijn zoals natuurorganisties, tegenstanders van de ontpoldering, landbouwers en lokale en provinciale politici.

Oud-pachter Ewald Baecke uit Nieuw-Namen vertelde de minister dat hij nog altijd niet begrijpt waarom de Hedwigepolder voor het natuurherstelproject is opgeofferd. "Het steekt mij dat ik nog steeds niet weer waarom juist de Hedwige onder water moet worden gezet."

De minister besloot voor het zomerreces ondanks aandringen vanuit de Tweede Kamer en de Zeeuwse politiek geen pas op de plaats te maken met de ontpoldering vanwege de PFAS-problemen in de Westerschelde. Ze herhaalde haar eerdere standpunt dat er in feite geen weg terug is. De Scheldedijk was voor de zomer al zo ver afgegraven dat stoppen van het werk het risico op een ongecontroleerd overstromen van het gebied met zich meebrengt.