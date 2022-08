Twee personen hebben zondagmiddag aan de Jozef Israelslaan in Vlissingen de pinpas van een bejaarde vrouw gestolen. Ze gebruikten een smoes om bij haar binnen te komen.

Een zorgmedewerker meldde zich zondagmiddag bij de politie nadat ze ontdekte dat er een kistje was opengebroken. Daaruit was de pas gestolen. Door haar medische gesteldheid kon de bewoonster niet goed vertellen wat er was gebeurd. Uit haar verhaal blijkt dat er één of twee personen in de woning waren geweest. Eén van hen was een vrouw met donkerblond haar in een staart.

De twee namen op verschillende locaties geld op met de pinpas van de vrouw. Inmiddels is de pas geblokkeerd. De bewoonster deed aangifte en de politie heeft een onderzoek ingesteld. De politie roept mogelijke getuigen en andere slachtoffers op zich te melden.