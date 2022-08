De bestuurder van een personenauto is zondagochtend vroeg gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Wolphaartsdijk. De auto was in een sloot beland.

Het ongeval vond plaats rond 05.45 uur op de Aardebolleweg, ter hoogte van de kruising met Nazareth. Bij aankomst zagen de hulpdiensten een personenauto in de sloot liggen. De bestuurder was op eigen kracht uit de auto gekomen en stond op de kant. Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers nagekeken en daarna naar het politiebureau gebracht. Ook heeft hij een blaastest uit moeten voeren, maar het is onbekend wat de uitkomst was.