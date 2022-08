Een bus met zeventig asielzoekers is zaterdag vanuit aanmeldcentrum Ter Apel vertrokken en aangekomen bij de marinekazerne in Vlissingen

De zeventig plekken die daar eigenlijk voorzien waren voor Oekraïners, zijn in overleg met de gemeente Vlissingen vanwege de noodsituatie bij ter Apel vrijgemaakt voor crisisopvang. Maar de problemen zijn nog verre van opgelost. Gisteravond werd duidelijk dat er opnieuw zo'n driehonderd mensen buiten zouden moeten slapen.

Sinds maart is in de marinekazerne een 'gewone' noodopvang voor 350 geregistreerde asielzoekers. In mei kwamen daar 140 extra slaapplekken bij die bestemd waren voor Oekraïners. Omdat die niet nodig bleken, mocht het Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de plekken beschikken.

Deze zomer werd de helft van die 140 lege 'Oekraïense' bedden bestemd voor de noodopvang van asielzoekers, wat het totaal toen op 420 bedden in de noodopvang bracht. De overige 70 beschikbare bedden worden vanaf vannacht ook in gebruik genomen. Dat brengt het totale aantal opvangplekken op 490.