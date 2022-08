Een scooterbestuurder is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeval in Hulst. Het slachtoffer is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten kregen rond 2.10 uur melding van het ongeval. Het ging om een scooterbestuurder die door onbekende oorzaak gewond was geraakt op de Hulster Nieuwlandweg in Hulst. Het slachtoffer is ter plekke onderzocht door ambulancemedewerkers en hierna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De scooter is in de buurt gestald.