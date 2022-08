University College Roosevelt zoekt een nieuwe 'dean'. Het huidige hoofd van de UCR, Bert van den Brink, heeft besloten eind dit jaar terug te treden.

De zoektocht naar een opvolger is inmiddels in gang gezet.

De UCR in Middelburg is verbonden met de Universiteit Utrecht. Volgens een bericht op de website van de universiteit blijft Van den Brink als hoogleraar verbonden aan University College Roosevelt en de Universiteit Utrecht. Van den Brink was sinds 2016 dean van de UCR. "Het einde van dit kalenderjaar voelt voor mij als het juiste moment om ruimte te maken voor verdere vernieuwing in het bestuur van de UCR", geeft Van den Brink als reden om de fakkel over te dragen.