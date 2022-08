Een fietser en een motorrijdster zijn vanmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Prins Hendrikweg in Vlissingen. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Beide betrokkenen vielen van hun tweewieler vanwege de botsting. De fietser is door toegesneld ambulancepersonaal op straat onderzocht in een vacuümmatras en later naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijdster is door politieagenten onderzocht en elders heen gebracht.

De politie heeft de tweewielers gestald zodat die later opgehaald kunnen worden.