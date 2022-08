De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man die op een terras in Renesse in reed met veertien dagen verlengd.

Het Openbaar Ministerie legt hem poging moord/doodslag ten laste.

De 51-jarige John D. uit Hellevoetsluis werd in de nacht van dinsdag op woensdag in Renesse aangehouden nadat hij met zijn auto tot tweemaal toe het terras van feestcafé De Zoom was opgereden. Daarbij raakte een vrouw gewond. Bij de aanhouding maakte de politie gebruik van een stroomstootwapen.

Het incident veroorzaakte veel beroering in Renesse. Horecapersoneel en bezoekers waren zwaar aangeslagen. Feestcafé De Zoom was in elk geval tot en met donderdag gesloten.