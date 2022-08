Bij een bedrijfspand aan de Suikerdijk in Sas van Gent is vanmiddag brand uitgebroken. Een persoon raakte ernstig gewond na een explosie en is met brandwonden naar het ziekenhuis in Gent gebracht. De brandweer is ter plaatse en heeft opgeschaald naar een grote brand omdat er weinig water in de buurt is.

In een elektriciteitskast bij de palletfabriek heeft een explosie plaatsgevonden. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Door de brandweer wordt in de bedrijfsloods gezocht naar brandhaarden. Er is nog een hoogwerker onderweg om ook het dak goed te kunnen onderzoeken. In de omgeving is weinig te zien van de brand. Er is buiten geen rookontwikkeling. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland