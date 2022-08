In Meliskerke heeft vannacht een felle buitenbrand gewoed in een grote hoop snoeiafval. De brandweer was uren lang bezig met het blussen van de brand.

Om 23.30 uur kreeg de brandweer een melding dat er een buitenbrand woedde op een veld aan de Rapenburgseweg. Er werden meerdere wagens uit de kazerne Zoutelande, Oost-Souburg, Serooskerke en Domburg opgeroepen zodat er genoeg bluswater was. Ook werd er een graafmachine ingezet om de brandende hoop uit elkaar te trekken. Na enkele uren was het vuur eindelijk onder controle.