Commissaris van de Koning Han Polman heeft 30 sollicitatiebrieven ontvangen voor het burgemeestersambt in de gemeente Veere. Op 11 juli werd de vacature opengesteld. Kandidaten konden tot 22 augustus reageren.

Slechts zes vrouwen hebben gesolliciteerd tegenover 24 mannen. De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 28 en 66 jaar. 22 sollicitanten zijn werkzaam of hebben ervaring in een politiek-bestuurlijke functie. 23 sollicitanten hebben op dit moment (tevens) een betrekking in het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld of een ambtelijke functie bij de overheid.

De politieke overtuiging van de sollicitanten is (voor zover bekend): VVD 5; CDA 5; SGP 4; PvdA 4; D66 2; CU 1; FVD 1; lokale partij 1.

De commissaris van de Koning zal de lijst van sollicitanten binnenkort met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Veere bespreken.

De inwoners van de gemeente Veere weten in de loop van november wie hun nieuwe burgemeester wordt en zij of hij zal op z'n laatst op 1 februari aan de slag kunnen gaan.