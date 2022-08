Op de Nieuweweg tussen Goes en 's-Heer Hendrikskinderen is donderdagavond rond half acht een auto in de sloot beland. Eén persoon is daarbij gewond geraakt.

De auto was op z'n zijkant in de sloot terechtgekomen. De brandweer was ingeschakeld om te assisteren, maar er zat niemand bekneld. Ambulancepersoneel heeft zich over de gewonde ontfermd. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot getrokken.